Köln - Kiel: So könnt ihr das Relegationshinspiel live sehen

In der 86. Spielminute gelang dem 1. FC Köln doch noch der 1:0-Siegtreffer gegen Schalke 04. Weil Werder Bremen zeitgleich mit 2:4 gegen Borussia Mönchengladbach verlor, schob sich der FC am letzten Spieltag der Saison 2020/21 noch an den Bremern vorbei und hat in der Relegation nun die Chance, den Klassenerhalt im Nachsitzen zu fixieren. Holstein Kiel wiederum musste sich am letzten Zweitligaspieltag mit 2:3 gegen Darmstadt 98 geschlagen geben und Greuther Fürth, das zeitgleich mit 3:2 gegen Fortuna Düsseldorf gewann, an sich vorbei ziehen lassen.

Köln gegen Kiel live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen dem 1. FC Köln und Holstein Kiel findet am Mittwoch, den 26. Mai statt. Der Anstoß im Rhein-Energie-Stadion erfolgt planmäßig um 18.30 Uhr. Der Streamingdienst DAZN überträgt die Begegnung live und in voller Länge zu sehen. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen Köln und den Störchen weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.