Bielsa bleibt Leeds treu

Lange hatte es sich abgezeichnet, nun ist es auch formal fix: Marcelo Bielsa bleibt eine weitere Saison Trainer von Leeds United. Wie der englische Erstligist mitteilt, hat der 66-Jährige sein ausgelaufenes Arbeitspapier bis 2022 erneuert.

Der Argentinier hatte zur Saison 2018/19 das Traineramt des damaligen Zweitligisten übernommen und entwickelte Leeds seitdem kontinuierlich weiter. Zunächst gelang 2019/20 die Rückkehr in die Premier League, dann folgte vergangene Saison der souveräne Klassenerhalt mit schlussendlich Tabellenplatz neun.

📰 #LUFC is pleased to confirm Marcelo Bielsa has signed a new contract to remain in charge