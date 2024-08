Nächste Undav-Alternative: Stuttgart schaut nach England

Da die Verhandlungen mit Brighton & Hove Albion über einen Transfer von Deniz Undav (28) schleppend verlaufen – obwohl der DFB-Stürmer selbst keinen Hehl daraus macht, dass er unbedingt beim Vizemeister bleiben möchte – beschäftigt sich der VfB Stuttgart mit einigen Ausweichoptionen.

Laut Fabrizio Romano gehört David Datro Fofana vom FC Chelsea zu ebensolchen. Die Schwaben gehören laut dem Transfermarkt-Experten zum Kreise dreier Vereine, die ihre Fühler in Richtung des Ivorers ausgestreckt haben. Mit Leicester City und dem FC Villarreal gibt es internationale Konkurrenz für den VfB.

Dem Bericht zufolge wird erwartet, dass Chelsea den 21-Jährigen erneut verleiht – idealerweise mit einer Kaufverpflichtung für den aufnehmenden Klub. ‚The Athletic‘ geht hingegen davon aus, dass Fofana schon in diesem Sommer fest verkauft wird.

In der vergangenen Saison verbrachte der dreimalige Nationalspieler die Hinrunde bereits in Deutschland. Zwölf Bundesliga-Spiele absolvierte Fofana für Union Berlin, dabei sprang nur ein Tor heraus. Im Winter trennte man sich vorzeitig, in der Rückrunde war der Mittelstürmer dann an den FC Burnley verliehen.