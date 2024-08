Will zurück zum VfB: Undav schießt gegen Brighton

Seit Wochen verhandeln der VfB Stuttgart und Brighton & Hove Albion über einen fixen Transfer von Deniz Undav ins Schwabenland. Zwischen 25 und 30 Millionen Euro bewegen sich aktuell Angebot und Forderung.

Undav selbst hat sich nun erneut zum Poker geäußert. In einem YouTube-Interview mit Boxer Agit Kabayel (31) sagt der DFB-Stürmer: „Ich fühle mich wohl in Stuttgart. Ich will gerne nach Stuttgart und hoffe, dass es klappt. Jetzt verhandeln sie gerade gefühlt jeden Tag. Mal schauen, was passiert.“

In der vergangenen Saison sammelte Undav bärenstarke 28 Scorerpunkte in 30 Bundesliga-Spielen. Trotzdem habe er „von Brighton nie richtig Wertschätzung bekommen“, so der 28-Jährige. Und weiter: „Es hat sich niemand um mich gekümmert. Das hat mir einfach gezeigt: Stuttgart will mich unbedingt haben, die lieben mich. Von Brighton kam ein Jahr nichts.“

VfB setzt Deadline

Laut der ‚Bild‘ will der VfB nur noch maximal bis zur Wochenmitte weiter um die Ablöse feilschen. Kommt bis dahin keine Einigung zustande, werde man sich Alternativkandidaten widmen.