Neuer Trainerjob für Jancker

https://www.skaustriaklagenfurt.at/04/jancker-folgt-auf-pacult-als-austria-coach/7195

Jancker folgt auf Pacult als Austria-Coach

Die Verantwortlichen der Austria Klagenfurt haben personelle Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt in der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga 2024/25 gezogen und Trainer Peter Pacult mit sofortiger Wirkung freigestellt. Die Entscheidung traf das Führungsgremium am Tag nach der klaren Niederlage beim LASK (0:6) und dem damit verbundenen Absturz auf den vorletzten Platz in der Tabelle. Neuer Chefcoach ist Carsten Jancker, der neben dem bisherigen „Co“ Martin Lassnig von Rolf Landerl assistiert und am Montag erstmals mit den Violetten im Sportpark am Platz stehen wird.