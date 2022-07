João Pedro zu Fener

João Pedro setzt seine Laufbahn in der türkischen Süper Lig fort. Bei Fenerbahce hat der Angreifer einen Dreijahresvertrag unterzeichnet. Die Istanbuler zahlen laut offiziellen Angaben eine Ablöse von 4,68 Millionen Euro an Cagliari Calcio, knapp eine halbe Million kann an Boni folgen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der sardischen Hauptstadt hatte João Pedro seit 2014 gespielt, in 269 Einsätzen 86 Tore und 28 Assists verbucht. Im März feierte der 30-Jährige sein Debüt für die italienische Nationalmannschaft.