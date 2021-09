Watzke über Haaland-Verbleib: „Natürlich wird das schwer, aber…“

Zuletzt herrschte Verwirrung um den Vertrag von Erling Haaland. Lange war man davon ausgegangen, dass die Tormaschine von Borussia Dortmund (66 Tore in 66 Spielen) im Sommer 2022 für festgeschriebene 75 bis 100 Millionen Euro Ablöse wechseln darf. Doch dann kam die spanische ‚as‘ daher und berichtete, dass es einen solchen Passus nicht gebe – lediglich eine mündliche Abmachung sei getroffen worden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie dem auch sei: Ein Haaland-Wechsel im kommenden Sommer bleibt ein ziemlich realistisches Szenario, zu welchem Großklub auch immer. Das weiß auch Hans-Joachim Watzke. Von der ‚Welt‘ auf einen Haaland-Verbleib angesprochen, antwortet der BVB-Geschäftsführer: „Natürlich wird das schwer.“

Kampfansage folgt

Doch Watzke fügt auch hinzu: „Ich sage aber nicht, dass es komplett ausgeschlossen ist. Wir werden alles machen, was wir machen können, um unsere Topspieler auch in Zukunft an uns zu binden.“ Durchaus eine Kampfansage an Vereine wie Manchester City, den FC Bayern oder Real Madrid, bei denen Haaland hoch im Kurs steht.

Watzke relativiert jedoch zugleich: „Aber auch hier stellt sich wieder die Frage: Was ist verantwortbar und was nicht mehr?“ Heißt: Bei riesigen Summen kann der BVB nicht ‚Nein‘ sagen. Was wiederum darauf schließen lässt, dass tatsächlich kein fixierter Ausstiegsbetrag in Haalands Vertrag verankert ist. Es bleibt spannend rund um die Zukunft des 21-jährigen Norwegers.