S04: Caligiuri fehlte die Wertschätzung

Daniel Caligiuri begründet seinen Abschied von Schalke 04. Nach der Corona-Pause fehlte dem Deutsch-Italiener „das Gefühl der Überzeugung vonseiten des Vereins“. Caligiuri resümiert im Gespräch mit dem ‚kicker‘: „Ich habe für den Verein viel investiert, zum Schluss hat mir die Wertschätzung dafür ein bisschen gefehlt. Aber ich bin deshalb nicht beleidigt, sondern freue mich auf eine neue Herausforderung.“

Die hat er beim FC Augsburg gefunden, der sich redlich um den Mann für die rechte Außenbahn bemühte. „Die Gespräche mit dem FCA hingegen und die Art, wie sie um mich gekämpft haben, überzeugten mich so, dass ich mich am Ende trotz anderer Angebote ganz bewusst für diesen Weg entschieden habe“, erläutert Caligiuri. Im Juli war der Vertrag des 32-Jährigen auf Schalke ausgelaufen, so ging es ablösefrei in die Fuggerstadt.