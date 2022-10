Europas Top-Torjäger | Kane baut Serie aus

Vom Elfmeterpunkt leitete Harry Kane am Samstag den 2:0-Sieg von Tottenham Hotspur über den FC Everton ein. Es war das fünfte Ligaspiel in Folge, in dem der Spurs-Knipser sich in die Torschützenliste eintragen konnte. Nur Erling Haaland traf in der Premier League häufiger als der neunmal erfolgreiche Kane.

Tottenham hat der 29-jährige Engländer inzwischen auf Platz drei geschossen – und sich selbst weiter in den Fokus der Transfergerüchte. 2024 läuft Kanes Vertrag aus, verlängert er nicht, wird ein Verkauf im Sommer zwangsläufig ein Thema.

Der FC Bayern hat Kane auf der Liste, laut der Münchner ‚tz‘ würde man für den Torjäger sogar finanzielle Vereinsrekorde sprengen. Noch ist das Zukunftsmusik, mit jedem weiteren Kane-Treffer erhalten die Gerüchte aber neue Nahrung.

