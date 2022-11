Kramer über seinen Vertrag und den VfL

Christoph Kramer steht kurz vor der Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags bei Borussia Mönchengladbach. In einem Interview mit der ‚WAZ‘ geht der ehemalige Nationalspieler auf seine vertragliche Situation ein: „Ich habe nie eine längere Planung, wo es hingehen soll, sondern bin nach wie vor jeden Tag echt gerne hier. Ich glaube nicht, dass es einen besseren – in Anführungsstrichen – Beruf als Fußballprofi gibt. Und deswegen spiele ich Fußball, solange meine Beine mich tragen.“ Der 31-Jährige spielt bereits seit 2016 bei den Fohlen und lief in der Partie gegen den VfB Stuttgart (3:1) als Kapitän auf.

Anlässlich des heutigen Auswärtsspiels von Gladbach beim VfL Bochum (20:30 Uhr) geht Kramer auch auf eine mögliche Rückkehr an die Castroper Straße ein: „Eigentlich irgendwie gerne, aber man muss ehrlich sagen: Der VfL Bochum ist dafür zu gut. Man kann nicht mehr dorthin gehen, um seine Karriere ausklingen zu lassen. Es wäre möglich, wenn der VfL Bochum in den nächsten acht Jahren achtmal absteigen würde. Aber das wird nicht passieren.“ Bei den Bochumern startete Kramer in der Spielzeit 2011/12 seine Profikarriere.