Dinamo-Boss: Keine Chelsea-Einigung mit Zakharyan

Der Transfer von Arsen Zakharyan (19) zum FC Chelsea scheint noch keine beschlossene Sache zu sein. Wie Dmitri Gafin, Präsident von Dinamo Moskau, gegenüber der russischen Nachrichtenagentur ‚TASS‘ verriet, ist an den kursierenden Berichten nichts dran. „Wir wissen nichts über einen Vertrag mit Chelsea und haben auch keine Erlaubnis dafür gegeben“, so der 44-Jährige. Die kolportierte Einigung zwischen den Blues und dem Mittelfeld-Youngster verwies er ins „Reich der Gerüchte“.

Vom Tisch ist ein Wechsel nach England damit aber nicht: „Wir können nicht ausschließen, dass die Sache mit Chelsea im Winter wieder hochkommt. Die Informationen, die erscheinen und erscheinen werden, werde ich aber nicht kommentieren“, stellt Gafin klar. Zakharyan gilt in seiner Heimat als großes Talent und konnte sich in der laufenden Saison einen Stammplatz beim russischen Hauptstadtklub erkämpfen. In 20 Pflichtspielen gelangen dem Rechtsfuß drei Treffer sowie sechs Assists.