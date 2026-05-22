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United: Endlich Klarheit bei Carrick

Michael Carrick hat Manchester United aus der Krise geführt. Für seine Arbeit wird der Übungsleiter mit einer Festanstellung belohnt.

von Julian Jasch - Quelle: manutd.com
1 min.
Michael Carrick applaudiert den Fans @Maxppp

Manchester United befördert Michael Carrick vom Interims- zum Cheftrainer. Das geben die Red Devils am heutigen Freitag offiziell bekannt. Die 44-jährige Vereinslegende wird mit einem Arbeitspapier bis 2028 ausgestattet.

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Manchester United
It's Carrick, you know ❤️

🇾🇪 We are delighted to announce Michael Carrick will continue as our head coach, having signed a new contract.
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„Die Verantwortung zu tragen, unseren besonderen Fußballverein zu führen, erfüllt mich mit immensem Stolz. In den vergangenen fünf Monaten hat diese Spielergruppe gezeigt, dass sie jene Maßstäbe an Widerstandsfähigkeit, Zusammenhalt und Entschlossenheit erreichen kann, die wir hier fordern“, freut sich Carrick.

Der frühere Mittelfeldspieler hatte den Posten im Januar von Ruben Amorim übernommen. In 14 Pflichtspielen (2,29 Punkte pro Partie) führte der Engländer das Schwergewicht zurück in die Champions League.

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Zuletzt war der Premier League-Riese in der Saison 2023/24 in der Königsklasse vertreten. Carrick selbst gewann den Henkelpott 2008 als Spieler mit United.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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