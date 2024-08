Bayer: Alonso von Neuzugang begeistert

Jeanuël Belocian ist bei Double-Sieger Bayer Leverkusen einer der großen Gewinner der Vorbereitung. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat der 19-Jährige nicht nur die Fans, sondern auch Mitspieler und den Trainer stark von sich überzeugt. „Jeanuël ist sehr dynamisch auf der linken Seite, kann einige Positionen links spielen. Er hat diesen Hunger, diesen Willen, den Konkurrenzkampf anzunehmen, um zu spielen“, erklärt Xabi Alonso die Stärken des Neuzugangs, der für 15 Millionen Euro von Stade Rennes gekommen ist und eigentlich langsam aufgebaut werden sollte.

Doch Belocian macht direkt Eindruck, lieferte in den großen Testspielen in Lens (1:1), beim FC Arsenal (1:4) und gegen Real Betis (1:1) auf der linken Defensivseite starke Spiele ab und stand auch im Supercupfinale gegen den VfB Stuttgart (6:5 n.E.) in den ersten 84 Minuten auf dem Feld. „Er spielt wie ein Erwachsener. Wie jung ist er? 19? Ich hätte 25 gesagt - so spielt er jedenfalls", zeigte sich auch Kapitän Lukas Hradecky (34) nach dem Spiel beeindruckt. Belocian hat sich definitiv für weitere Einsätze empfohlen und macht Vorjahresentdeckung Alejandro Grimaldo (28) mächtig Dampf.