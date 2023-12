Zwei Klubs dran: Ex-SGE-Profi Hrustic vor Deutschland-Rückkehr?

Ajdin Hrustic weckt allem Anschein nach Begehrlichkeiten in der ersten und der zweiten Bundesliga. Die Redaktion von Gianluca Di Marzio berichtet, dass der VfL Bochum und der 1. FC Kaiserslautern die Fühler nach dem 27-Jährigen ausgestreckt haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hierzulande ist Hrustic insbesondere aus seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt bekannt. Gemeinsam mit den Hessen gewann der Mittelfeldspieler 2022 die Europa League, traf seinerzeit sogar im Elfmeterschießen und hatte somit gehörig Anteil am Erfolg der SGE. Zuvor kickte der Australier auch in der Jugend des FC Schalke 04.

Lese-Tipp

Schalke: Hechelmann zum Stand bei Karaman

Bei Hellas Verona, wo Hrustic bis 2026 unter Vertrag steht, spielt der 24-fache Nationalspieler dagegen keine Rolle. Für den Serie A-Klub lief der Linksfuß bislang gerade einmal sechsmal auf, ist in der laufenden Saison noch ohne Einsatz. Dass Hrustic in Italien nicht zum Zuge kommt, liegt unter anderem daran, dass er seit seiner Ankunft mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat. Bisher fehlte der ehemalige Bundeligaprofi seinem Arbeitgeber 159 Tage und verpasste in diesem Zeitraum 24 Partien.