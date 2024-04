Vor PSG-Kracher: BVB bangt um Maatsen

Ian Maatsen könnte Borussia Dortmund am Mittwoch (21 Uhr) im Hinspiel des Champions League-Halbfinals gegen Paris St. Germain fehlen. Wie Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 1:4 gegen RB Leipzig in der Mixed Zone verriet, laboriert der niederländische Linksverteidiger an muskulären Problemen.

Man habe laut Kehl aber „noch Hoffnung, dass das alles klappt“. Schon seit dem 1:1 gegen Bayer Leverkusen hat Maatsen an den Beschwerden zu knabbern. Gegen die Sachsen fehlte er im Aufgebot von Trainer Edin Terzic wegen einer Gelbsperre.