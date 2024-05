Navas verlässt PSG

Keylor Navas wird nur noch wenige Wochen im Torhüterteam von Paris St. Germain verweilen. Der 37-Jährige hat über Social Media zum Saisonende seinen Abschied vom französischen Champions League-Halbfinalisten bekanntgegeben. „Ich werde nicht verlängern und mein Abenteuer in ein paar Wochen beenden. Mein letztes Spiel im Parc des Princes wird am Sonntag sein“, so der Costa Ricaner.

Außerdem richtet der Schlussmann noch emotionale Worte an die PSG-Fans: „Jede Sekunde im Parc des Princes war wunderbar. Gott sei Dank habe ich immer eure Zuneigung und Ermutigung gespürt.“ Seit seinem Wechsel 2019 von Real Madrid in die Stadt der Liebe stand Navas in 113 Pflichtspielen für PSG zwischen den Pfosten. Unter anderem wurde er mit dem Hauptstadtklub dreimal Meister der Ligue 1.