Französische Klubs blicken nach Freiburg & Mainz

Stade Rennes und OGC Nizza strecken ihre Fühler nach Außenverteidigern aus der Bundesliga aus. Der Transferjournalist Mohamed Toubache-Ter berichtet, dass Kiliann Sildillia vom SC Freiburg und Anthony Caci vom FSV Mainz 05 spannende Profile für die beiden Klubs der Ligue 1 darstellen und deshalb auf deren Zetteln stehen. Sildillia war bereits im Winter äußerst gefragt und wäre um ein Haar beim VfL Wolfsburg gelandet.

Caci hat zwar in Mainz noch bis 2026 Vertrag, der 27-Jährige hatte in den vergangenen Wochen aber keinen Hehl daraus gemacht, dass er sich schon jetzt eine Luftveränderung vorstellen kann. Auch das Arbeitspapier von Sildillia in Freiburg endet im kommenden Jahr, der 23-Jährige erlebte zwischenzeitlich nach der Winterpause als Stammspieler ein Hoch. In den vergangenen sieben Spielen brachte ihn Trainer Julian Schuster allerdings nicht mehr von Beginn an, in den vergangenen fünf Spielen kam er kumuliert auf magere acht Minuten.