Bitter: Hertha entgeht nächster Geldregen

Hertha BSC kann bei Jordan Torunarigha keine weitere Ablöse erwarten. Die ‚Bild‘ berichtet, dass sein Verein KAA Gent beim nächsten Einsatz des 27-Jährigen weitere 500.000 Euro an die Alte Dame überweisen müsste, der Abwehrspieler allerdings nicht mehr für die Belgier zum Einsatz kommen wird. Da Torunarigha Gent am Saisonende ablösefrei verlässt, geht Hertha auch bei der Weiterverkaufsbeteiligung von 15 Prozent leer aus.

Um die zusätzlichen Kosten zu vermeiden, wurde Torunarigha demnach bereits vor dem vergangenen Wochenende aus dem Kader gestrichen und wird auch am letzten Spieltag nicht mehr zum Einsatz kommen. Der Abwehrspieler war 2022 nach 16 Jahren in Berlin für drei Millionen nach Belgien gewechselt und bei Gent eine feste Größe im Defensivzentrum. Dem Vernehmen nach sind der RSC Anderlecht, Olympique Marseille und Borussia Mönchengladbach an einer Anstellung interessiert.