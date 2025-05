Hertha: Trio um Kenny sagt Tschüss

Jonjoe Kenny wird Hertha BSC wie erwartet am Saisonende ablösefrei verlassen. In einer Mitteilung des Vereins verabschiedet sich der Außenverteidiger von den Fans: „Hertha hat mir die Chance gegeben, wieder in Deutschland Fußball zu spielen. Meine Zeit hier war etwas Besonderes - voller Leidenschaft, Emotionen und großer Momente. Ich habe die Stadt, den Verein, meine Mitspieler und vor allem die Fans hier tief in mein Herz geschlossen“, so der 28-Jährige. Somit wird er am Sonntag (15:30 Uhr) gegen Hannover 96 ein letztes Mal im Olympiastadion für die Alte Dame auflaufen.

Wohin es den Engländer zieht, ist noch nicht klar, auch der FSV Mainz 05 soll interessiert sein. Neben Kenny werden auch Mittelfeldspieler Andreas Bouchalakis (32) und Stürmer Smail Prevljak (30) den Verein verlassen. Wie bei Kenny läuft der Vertrag bei beiden aus.