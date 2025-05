Verkündung zeitnah: Hertha gelingt Reese-Coup

Hertha BSC wird die laufende Saison auf einem zweistelligen Tabellenplatz der zweiten Liga abschließen. Für den Hauptstadtklub ist es eine Spielzeit zum Vergessen, immerhin war man mit dem klaren Ziel angetreten, so schnell es geht wieder in die Bundesliga aufzusteigen. Dort gehört der ehemalige „Big City Klub“ nach eigenem Selbstverständnis hin.

Einer, der auf jeden Fall das Zeug zum Bundesligaspieler hat, ist Fabian Reese. Der 27-Jährige ist seit Jahren bereits der Unterschiedsspieler bei den Berlinern, geht fußballerisch und mentalitätsmäßig voran. In regelmäßigen Abständen locken Erstligisten und europäische Traditionsklubs den gebürtigen Kieler, der jedoch bei der Hertha sein Zuhause gefunden zu haben scheint.

Überraschende Entscheidung

Aufgrund der blamablen Spielzeit, in der sich Berlin zu keinem Zeitpunkt in der Nähe der Aufstiegsränge befand, war die allgemeine Erwartungshaltung, dass Reese sich angesichts seines Alters in diesem Sommer doch umorientieren könnte, um auf höherem Niveau zu spielen. Laut übereinstimmenden Berichten von ‚Sky‘ und ‚Bild‘ bleibt Reese der Hertha jedoch treu und verlängert seinen Kontrakt bis 2030.

Der ehemalige deutsche U20-Nationalspieler wurde zuletzt immer wieder mit der TSG Hoffenheim und Besiktas in Verbindung gebracht. Diese Offerten habe der Flügelspieler jedoch ausgeschlagen, um langfristig in Berlin zu unterschreiben. Die Hertha macht Reese laut dem Bezahlsender zum absoluten Topverdiener. Zudem erhält der Rechtsfuß einen Anschlussvertrag im Verein und soll nach seinem Karriereende eine Position im Klub bekleiden.

Reese soll – noch mehr als bisher schon – das Gesicht des Klubs werden. Die Entscheidung pro Hertha habe der Profi am gestrigen Samstag getroffen, die Verlängerung wurde laut ‚Sky‘ bereits finalisiert. Mit der Bekanntgabe wird noch vor dem Spiel gegen Hannover 96 am heutigen Sonntag (15:30 Uhr) gerechnet.