XXL-Gehalt in Aussicht: Reese in die Türkei?

Die Gerüchteküche um Fabian Reese brodelt weiter. Der 27-Jährige ist einer der herausragenden Akteure bei Hertha BSC und zieht somit das Interesse zahlreicher Vereine auf sich. Der Offensivspieler der Alten Dame wird vom ‚kicker‘ mit RB Leipzig in Verbindung gebracht. Während die Sachsen allerdings von einer Verpflichtung Abstand genommen haben sollen, ist die Spur in die Süper Lig wohl heißer.

Besiktas soll darüber nachdenken, mit Reese die schwächelnde Offensivabteilung zu verstärken, so das Fachmagazin. In der laufenden Spielzeit erzielte der Istanbuler Traditionsklub bislang nur 51 Tore in der Liga – das soll sich künftig wieder ändern. Dem Bericht zufolge winkt Reese bei Besiktas ein Nettogehalt von 2,5 Millionen Euro pro Jahr. Damit könnte wohl kaum ein Klub aus der Bundesliga, der für Reese als neuer Arbeitgeber infrage käme, konkurrieren.

Der gebürtige Kieler würde seinerseits gerne ins deutsche Oberhaus. Seit Wochen arbeitet die Hertha an einer Vertragsverlängerung mit Reese. Gerne würden die Bosse des Hauptstadtklubs mit dem Leistungsträger zu angepassten Bezügen über 2028 hinaus verlängern. Je konkreter die Vorstöße anderer Vereine – sei es aus dem In- oder Ausland – werden, desto unwahrscheinlich wird jedoch, dass Reese seinen Kontrakt tatsächlich ausdehnt.