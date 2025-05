Trainerfrage: Andrich kokettiert mit Bayer-Abgang

Robert Andrich knüpft seinen Verbleib bei Bayer Leverkusen eng an die Personalie des neuen Trainers. Das machte der 30-Jährige nach dem abschließenden Saisonspiel gegen Mainz 05 (2:2) gegenüber Journalisten in der Mixed Zone klar: „Grundsätzlich habe ich einen Vertrag. Und jedem ist bewusst, wie wohl ich mich im Verein fühle. Ich glaube trotzdem, dass es nicht richtig von mir wäre, wenn ich nicht sagen würde: Es ist schon wichtig, wer Trainer wird – und wie der meine Situation sieht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der zweikampfstarke Sechser hat ein bis 2028 befristetes Arbeitspapier bei der Werkself, möchte sich aber trotzdem Optionen offenhalten: „Es ist nicht verwerflich, zu sagen: Die WM steht vor der Tür. Es ist ganz einfache Mathematik – mit wenig Einsatzzeiten sinken die Chancen. Und das spielt natürlich schon eine Rolle, aber darüber mache ich mir jetzt gerade keine Gedanken. Das wird wahrscheinlich losgehen, sobald der neue Trainer da ist. Dann wird man sich unterhalten und sehen, was passiert.“ In der abgelaufenen Saison stand Andrich in 35 Pflichtspielen für die Werkself auf dem Feld. Dabei erzielte er zwei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.