Coup perfekt: Hertha verlängert mit Reese

Noch vor dem heutigen Anpfiff des finalen Ligaduells gegen Hannover 96 haben die Fans von Hertha BSC allen Grund zu feiern. Wie der Hauptstadtklub verkündet, hat Offensivspieler Fabian Reese seinen Vertrag erneut verlängert und ist nun bis 2030 an die Hertha gebunden. Damit schieben die Berliner einem Abgang des 27-Jährigen in Richtung Erstligaklubs einen Riegel vor.

Sportdirektor Fabian Weber sagt über die Unterschrift: „Es war kein Geheimnis, dass wir Fabi unbedingt langfristig an den Verein binden wollten. Umso glücklicher sind wir nun, dass es uns gelungen ist. Nach seiner langen Verletzungspause hat er zuletzt wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt, was es ihm bedeutet, im Olympiastadion aufzulaufen und was er unserem Team alles geben kann. Obendrein identifiziert sich Fabi zu einhundert Prozent mit Hertha BSC.“

Das Berliner Aushängeschild ist ebenfalls froh über die frühzeitige Klarheit. Reese sagt: „Dieser Verein ist mir in den vergangenen zwei Jahren extrem ans Herz gewachsen. Ich weiß es zu schätzen, was mir diese besondere Konstellation bei Hertha und in Berlin alles bietet. Gemeinsam mit der Mannschaft, den Verantwortlichen, den Mitarbeitenden und den Fans will ich noch viel erreichen. Ich freue mich auf alles, was noch kommt.“

In der Offensive ist der beidfüßig begabte Dribbler unersetzlich. Obwohl Reese weite Teile der Saison aufgrund einer schweren Sprunggelenksverletzung verpasste, war er mit zehn Treffern in 17 Einsätzen bester Torschütze des Tabellenelften.