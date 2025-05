Hertha: Dárdai zur Zweitliga-Konkurrenz?

Palkó Dárdai von Hertha BSC zieht es womöglich zur Zweitliga-Konkurrenz. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist der Karslruher SC am wechselwilligen Offensivspieler interessiert. Dort soll Trainer Christian Eichner der größte Fürsprecher eines Transfers sein. Der 26-jährige Dárdai, der bei der Alten Dame noch bis 2027 unter Vertrag steht, plant zugunsten von mehr Einsatzzeit einen Tapetenwechsel und möchte gerne in Deutschland bleiben.

In dieser Saison kommt Dárdai nur auf 16 Einsätze in der 2. Bundesliga, lediglich viermal durfte er von Beginn an auflaufen. Unter Trainer Stefan Leitl spielt der älteste Sohn von Ex-Coach Pál Dárdai keine Rolle mehr. Dardai kam 2023 vom FC Fehérvár zurück zu seinem Ausbildungsklub. Schon im Winter verfolgte der Ungar Wechselabsichten, der polnische Erstligist Pogon Stettin zeigte Interesse am Linksfuß, doch der Hauptstadtklub schob einem Abgang den Riegel vor. Inzwischen ist die Hertha bereit, Dárdai einen Transfer zu ermöglichen.