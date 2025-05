Hertha verlängert mit Zeefuik

Deyovaisio Zeefuik bleibt Hertha BSC weiter erhalten. Wie die Berliner offiziell bekanntgeben, hat der 27-jährige Rechtsverteidiger seinen Kontrakt beim Zweitligisten bis 2027 verlängert. „Deyo hat sich zu einem wichtigen Eckpfeiler für unsere Mannschaft entwickelt und ist mit seinem unermüdlichen Willen und Einsatz ein echtes Vorbild und eine Identifikationsfigur geworden. Deshalb freuen wir uns sehr, dass er sich dazu entschieden hat, seinen Weg bei Hertha fortzusetzen“, lässt sich Sportdirektor Benjamin Weber zitieren.

Zeefuik war 2020 vom FC Groningen zum Hauptstadtklub gewechselt und hat bisher 89 Spiele für Berlin absolviert. Zwischenzeitlich war der Niederländer an die Blackburn Rovers und Hellas Verona verliehen. In der laufenden Saison war Zeefuik jedoch in der Defensive der Hertha gesetzt, stand in 33 Pflichtspielen auf dem Feld, davon 31 Mal in der Startelf. „Ich fühle mich hier wohl und liebe es, für unsere Fans und in diesem Trikot auf dem Platz alles für das Team zu geben. Deshalb war es eine einfache Entscheidung und ich freue mich, dass es für mich hier weitergeht. Ich habe mit Hertha BSC noch einiges vor“, so der Defensivspieler.