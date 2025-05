Fast fix: Freiburg holt neuen Offensivspieler

Der SC Freiburg verliert bei der Neubesetzung der möglichen Lücke, die ein Abgang von Ritsu Doan auf der rechten Außenbahn reißen würde, offenbar keine Zeit. Denn wie ‚Sky‘ berichtet, sitzt der ebenfalls auf Rechtsaußen beheimatete Yuito Suzuki quasi auf gepackten Koffern gen Breisgau. Den obligatorischen Medizincheck hat der 23-Jährige offenbar schon bestanden.

Auch beim Thema Ablöse ist sich Freiburg mit Bröndby IF laut ‚Sky‘ einig. Rund sieben bis acht Millionen Euro fließen nach Schweden für Suzuki, der in 38 Einsätzen 18 Torbeteiligungen sammelte. In den kommenden Tagen soll der Transfer offiziell abgeschlossen sein, heißt es weiter. Suzuki ist jedoch nicht auf die Außenbahn festgelegt, sondern flexibel einsetzbar. Auch im Angriffszentrum sowie im offensiven Mittelfeld kam der 1,75 Meter große Rechtsfuß in dieser Saison erfolgreich zum Einsatz.

Im Breisgau ist die Aktie des Japaners schon etwas länger bekannt. Bereits im vergangenen Sommer warb der Bundesligist Berichten zufolge intensiv um Suzuki, ein Angebot über 6,7 Millionen Euro wurde von Bröndby damals noch abgelehnt. Nun kann sich das Team von Trainer Julian Schuster im zweiten Anlauf den Transferwunsch erfüllen.