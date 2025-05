BVB: Neue Gespräche mit Bellingham

Bei Borussia Dortmund werden in den kommenden Tagen neue Schritte eingeleitet, um eine mögliche Verpflichtung von Jobe Bellingham (19) voranzutreiben. Laut ‚Sky‘ sollen noch in dieser Woche erneut Gespräche mit der Spielerseite anstehen. Die Schwarz-Gelben wollen dem Mittelfeldspieler ein erstes Vertragsangebot vorlegen, dieses befindet sich derzeit in der Vorbereitung.

Eine Einigung mit dem AFC Sunderland gibt es derzeit aber noch nicht. Der Zweitligist steht im Playoff-Finale mit Sheffield United. Erst nach der Partie gegen die Blades am Samstagnachmittag will Bellingham mit den Dortmundern verhandeln. Dann müssten die BVB-Bosse auch zeitnah an Sunderland herantreten.