Cabella wechselt zu Olympiakos

Für Rémy Cabella geht es ab sofort in der griechischen Super League auf Punktejagd. Der 35-jährige Mittelfeldspieler verlässt den OSC Lille ablösefrei und schließt sich Olympiakos Piräus an. Zur Vertragslänge wird in der offiziellen Klubmitteilung keine Angabe gemacht.

Der viermalige Ex-Nationalspieler lief in der kürzlich beendeten Spielzeit noch 23 Mal für Lille in der Ligue 1 auf. In seiner langlebigen Karriere schnürte Cabella auch schon die Schuhe in der englischen und in der russischen Premier League. Sein größter Erfolg war der Gewinn der Meisterschaft 2012 mit Montpellier HSC.