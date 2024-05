BVB-Abschied: Bundesliga-Rivale will Pohlmann

Ein Jahr vor Vertragsende stehen die Zeichen bei Ole Pohlmann auf Abschied. Im Sommer, berichten die ‚Ruhr Nachrichten‘, will der zentrale Mittelfeldspieler seine Zelte bei Borussia Dortmund nach dann drei Jahren wieder abbrechen, sollte der BVB ihm keine klare Perspektive bei den Profis aufzeigen.

Und auf eine solche deutet derzeit wenig hin. Nur ein halbstündiger Einsatz Anfang Februar gegen den 1. FC Heidenheim (0:0) steht auf Pohlmanns Konto. Auch in den Kader schafft es der 23-Jährige nur ganz selten, läuft stattdessen für Dortmund II in der 3. Liga auf.

Konkrete Spur nach Bremen

Die dortigen Leistungen (29 Spiele, 26 Scorerpunkte) empfehlen den Rechtsfuß für höhere Aufgaben, womöglich auch auf Bundesliga-Niveau. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ wirft Werder Bremen die Angel aus. Grün-Weiß beschäftige sich „ernsthaft mit einem Transfer“. Die Fährte zu den im Winter interessierten Mainzern sei nach dem Transfer von Nadiem Amiri (27) dagegen nicht mehr heiß.

Weitere Bewerber gebe es in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und in Portugal. Mit dem BVB soll es in den kommenden Wochen zu einem erneuten Austausch kommen. Möglich, dass sich Pohlmanns weiterer Karriereweg im Anschluss klarer abzeichnet.