Feyenoord holt Toptorjäger

Feyenoord Rotterdam legt in der Offensive nach. Wie der Eredivisie-Klub offiziell verkündet, wird Liga-Toptorjäger Sem Steijn im Sommer von Twente Enschede in die Hafenstadt wechseln. Der 23-Jährige unterschreibt bei Feyenoord einen Vertrag bis 2029. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach zehn Millionen Euro an den Ligarivalen.

Steijn war 2022 von ADO Den Haag ablösefrei nach Enschede gewechselt. Für den Klub aus dem Osten der Niederlande lief der abschlussstarke offensive Mittelfeldspieler bisher in 118 Pflichtspielen auf, in denen er 52 Tore erzielte und elf weitere vorbereitete. In dieser Saison führt Steijn die Torjägerliste in den Niederlanden mit 23 Treffern und großem Vorsprung an.