Schalke: Der Stand bei Titz

Auf der Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden Cheftrainer Kees van Wonderen hat Schalke 04 auch Christian Titz ins Visier genommen. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, ist ein Wechsel des 54-Jährigen vom 1. FC Magdeburg zu den Knappen allerdings eher unwahrscheinlich. Der Erfolgstrainer des Ligakonkurrenten würde zwar exakt in das Profil des neuen Sportvorstands Frank Baumann passen, stehe aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht für Verhandlungen oder Kaderplanungen zur Verfügung. Titz‘ voller Fokus liegt derzeit auf dem Aufstiegskampf mit dem FCM. Drei Spieltage vor Schluss liegt der Coach mit seiner Mannschaft auf dem dritten Platz, nur drei Punkte hinter dem Hamburger SV.

Wie die Regionalzeitung daher herausstellt, stünde Titz frühestens kurz vor Start der Sommervorbereitung für Planungen zur Verfügung, was schwierig wäre, da der ehemalige HSV-Trainer für sein System sehr spezielle Spielertypen benötigt. Zudem sind auch mehrere große Klubs, unter anderem aus England, an Titz interessiert. Dieser schließt einen langfristigen Verbleib in Magdeburg derweil nicht aus. Gegenüber der ‚Magdeburger Volksstimme‘ gab Titz zu Protokoll, dass er nichts dagegen hätte, mit FCM-Sportchef Otmar Schork weiter zusammenzuarbeiten und dem Traditionsklub wieder zu Glanz zu verhelfen.