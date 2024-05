„Gespräche im Hintergrund“: Terzic spricht über BVB-Verlängerung

In einer normalen Spielzeit wäre Platz fünf in der Bundesliga nur schwer zu verzeihen gewesen. Doch diese Saison von Borussia Dortmund ist eben alles andere als normal. Zum einen, weil der BVB auch 2024/25 sicher in der Champions League startet – dem starken Abschneiden deutscher Mannschaften im Europapokal sei Dank.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zum anderen, weil die Schwarz-Gelben dieses Jahr sensationell im Endspiel der Königsklasse stehen. So herrscht keine Katerstimmung, sondern pure Euphorie rund um den Borsigplatz. Trainer Edin Terzic muss, anders als noch zum Jahreswechsel, nicht um seinen Job bangen, sondern ist jetzt sogar Kandidat für eine Verlängerung.

Lese-Tipp

Neuer Favorit im Chabot-Poker

Achterbahnfahrt der Stimmung

„Es geht mir alles zu schnell – in beide Richtungen“, bedauerte der Übungsleiter auf der heutigen BVB-Pressekonferenz die medialen Mechanismen der Branche. Mal kurz vor der Entlassung und dann doch wieder der Heilsbringer – um kaum einen Trainer der Bundesliga schwankt die Stimmung so wild hin und her wie um Terzic.

Unter der Anzeige geht's weiter

Da gilt es, sachlich zu bleiben und die Situation intern immer wieder neu zu bewerten. „Wir planen natürlich die Zukunft“, ließ Terzic durchblicken, „das sind Gespräche, die führen wir im Hintergrund.“ Er habe stets bewiesen, „dass es Null Komma Null um mich geht“. Sondern um die Borussia und ihren Erfolg, zum Beispiel am 1. Juni in Wembley.

Solange dieses letzte und größte Spiel der Saison nicht gespielt ist, hat alles andere keine Priorität. Auch nicht Terzics Zukunft. Auf dem Arbeitspapier liegt diese noch bis Sommer nächsten Jahres in Dortmund. Womöglich ändert sich das, wenn die Spielzeit 2023/24 im Kasten ist.