Lazio & Bundesliga-Klubs an Ljubicic dran

Für Marin Ljubicic vom LASK bahnt sich der nächste Karriereschritt an. Der 22-jährige Kroate hat nach FT-Informationen das Interesse von Lazio Rom und drei Vereinen aus der Bundesliga auf sich gezogen. Im Raum steht eine mögliche Ablöse von 15 Millionen Euro, wie FT erfuhr. Dann dürfte der bis 2027 an Linz gebundene Mittelstürmer die Österreicher womöglich vorzeitig verlassen.

Seit seinem Wechsel 2022 von Hajduk Split zum LASK erzielte Ljubicic 30 Tore und lieferte vier Assists in 72 Pflichtspielen. Gut möglich, dass der Torjäger in den verbleibenden zwei Partien seinen aktuellen Score von elf Saisontoren noch nach oben schraubt. Ob dann in der kommenden Saison noch weitere Treffer für die Linzer hinzukommen oder ob Ljubicic seine Schuhe dann für einen anderen Klub schnürt, wird sich im Sommer zeigen.