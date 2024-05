BVB: Kommt Gloukh im zweiten Anlauf?

Borussia Dortmund belebt wohl eine alte Transferidee wieder. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist der Champions League-Finalist an Oscar Gloukh von RB Salzburg dran. 25 Millionen Euro Ablöse stehen im Raum.

Schon bei Gloukhs Wechsel von Maccabi Tel Aviv nach Salzburg für sieben Millionen im Januar 2023 stand der Israeli auch beim BVB auf dem Zettel. Die Österreicher setzten sich letztlich aber durch und könnten womöglich bald einen großen Transfergewinn erzielen.

Gloukh ist im offensiven Mittelfeld zu Hause. Für Salzburg lief er in der laufenden Saison in 38 Pflichtspielen auf, erzielte neun Tore und gab 15 Vorlagen. Der Vertrag des 20-Jährigen ist noch bis 2027 datiert.

Leih-Stars haben Priorität

Priorität haben in Dortmund aber zwei andere Transfers: Die Leihspieler Jadon Sancho (24/Manchester United) und Ian Maatsen (22/FC Chelsea) sollen unbedingt gehalten werden. Erst, falls danach noch Geld übrig sein sollte, könnte in Gloukh investiert werden. Allzu heiß ist die Spur also noch nicht.