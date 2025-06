Neuer Außenverteidiger für Wolfsburg?

Der VfL Wolfsburg könnte seine defensive Außenbahn verstärken. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der Werksklub Interesse an Amar Dedic von Red Bull Salzburg.

In der Mozartstadt setzt man nicht mehr auf den 22-Jährigen, der erst kürzlich per Rückkaufoption von seinem Halbjahresabenteuer bei Olympique Marseille zurückgekehrt ist. Den nächsten Schritt könnte er nun in der Autostadt machen.