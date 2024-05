FC Bayern: Wanner in die Bundesliga

Beim SV Elversberg ist man hochzufrieden mit Paul Wanner. Der Zweitligist würde die Leihgabe vom FC Bayern München darum gerne über den Sommer hinaus in den eigenen Reihen halten. Auf große Gegenliebe stößt dieses Ansinnen an der Säbener Straße jedoch nicht.

Die Bayern-Bosse haben andere Pläne mit dem offensiven Mittelfeldspieler. Wie der ‚kicker‘ berichtet, soll Wanner in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen – allerdings noch immer nicht im Trikot des Rekordmeisters. Eine Leihe zu einem Ligakonkurrenten ist geplant. Mehrere Vereine sollen sich bereits in Stellung gebracht haben.

In der aktuellen Saison zeigt Wanner sein Talent eine Etage tiefer. Für Elversberg kommt er auf 27 Zweitliga-Spiele, 20 davon von Beginn an. Ihm gelangen sechs Tore und vier Assists. Der Vertrag des 18-Jährigen beim FC Bayern ist noch bis 2027 datiert. In München hat man noch viel vor mit Wanner – zu gegebener Zeit.