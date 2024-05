PSG-Rache an Mbappé?

Kylian Mbappé hat am Freitag erstmals öffentlich kundgetan, dass er Paris St. Germain zum Saisonende verlassen wird. Und so läuft der Weltmeister von 2018 heute letztmalig als PSG-Spieler im heimischen Prinzenpark auf. Man darf gespannt sein, wie die Fans ihren langjährigen Superstar vor dem Spiel gegen den FC Toulouse (21 Uhr) empfangen werden.

Von Vereinsseite soll es zumindest keine besondere Verabschiedung geben. Denn wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, wusste die Führungsetage um Präsident Nasser Al-Khelaïfi im Vorfeld nichts von Mbappés Abschiedsvideo, das er am Freitagabend veröffentlichte. Entsprechend pikiert ist man am Eiffelturm. Hinzu kommt, dass noch Verhandlungen bezüglich der vereinbarten Bonuszahlungen in Höhe von 80 bis 100 Millionen Euro ausstehen.

Mbappé darf also keine pompöse Abschiedsfeier erwarten. Was nach sieben Jahren und sechs Meisterschaften im PSG-Trikot durchaus ein kleiner Seitenhieb ist. In Madrid hält man derweil weiter die Füße still. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, soll die Mbappé-Verpflichtung erst nach dem Champions League-Finale am 1. Juni bekanntgegeben werden. In der spanischen Hauptstadt erwartet den 25-Jährigen dann zumindest eher eine spektakuläre Show zu seinen Ehren.