Real plant nächsten Top-Transfer | Ungewöhnliche Liebe in Manchester

Die Real-Maschinerie läuft

Real Madrid hat sich in den vergangenen Jahren mit zielgerichteten und von langer Hand geplanten Top-Transfers hervorgetan. Die Zeiten, in denen Spieler vor allem wegen ihres großen Namens kamen, sind vorbei. Das nächste große Objekt der Begierde haben die Königlichen nun bereits auserkoren.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Florian Wirtz ist das Ziel für die Saison 2025/26“, titelt am heutigen Sonntag die ‚Marca‘. Dem Bericht zufolge haben die Real-Bosse die Operation Wirtz schon eingeleitet. „Der Klub arbeitet schon an einem Deal mit dem Deutschen“, heißt es. Frühzeitig will man einen Fuß in die Tür stellen und die Verpflichtung vorbereiten. Genau wie man es auch bei Jude Bellingham erfolgreich gemeistert hat. Beim FC Bayern, bei Manchester City und in vielen anderen Geschäftsstellen wird man das mit wenig Freude zur Kenntnis nehmen. Denn Florentino Pérez bekommt meistens, was er will.

Lese-Tipp

Van de Beek: Korb für Ex-Klub

Arsenal unter Druck

Manchester City hat im Titelrennen eindrucksvoll vorgelegt. Mit einem 4:0-Auswärtssieg beim FC Fulham machten die Skyblues gestern in beeindruckender Manier ihre Hausaufgeben. „Druckvolle Punkte“ hat City der ‚Sun‘ zufolge gesammelt. „Fangt uns, wenn ihr könnt“, titelt der ‚Telegraph‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pep Guardiola und Co. hoffen nun ausgerechnet auf den Stadtrivalen Manchester United, der heute um 17:30 Uhr den FC Arsenal im Theater der Träume empfängt. „Auf geht’s die Roten“, so lautet dem ‚Mirror‘ zufolge die klare Botschaft innerhalb von Manchester. Bei City fühlt man heute eine ungewöhnliche Zuneigung für den ewigen Rivalen. Nur mit einem Sieg kann Arsenal die Tabellenspitze vorübergehend zurückerobern.