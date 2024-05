Real Sociedad: Trainer rechnet mit Zubimendi-Verbleib

Real Sociedad-Chefcoach Imanol Alguacil ist von einem Verbleib von Martín Zubimendi überzeugt. Die ‚Metro‘ zitiert den 52-Jährigen wie folgt: „Martín Zubimendi will hier bleiben und sicher nächste Saison bei uns spielen. Ich habe keine Zweifel, dass er bei uns bleibt.“ Ein Rückschlag für den FC Bayern, dem ebenso ein Interesse am 25-Jährigen nachgesagt wird, wie dem FC Arsenal und dem FC Barcelona.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Anzeichen verdichten sich, dass Zubimendi in San Sebastián bleibt. Er selbst hatte sich erst vergangenen Monat in einem Interview zu den Nordspaniern bekannt. Anfang des Monats soll allerdings ein Treffen zwischen Barcelona und Zubimendis Berater stattgefunden haben. Ad acta sollte man die Personalie also noch nicht legen.