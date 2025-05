Nächster Zweitligist trennt sich vom Trainer

Der SSV Jahn Regensburg trennt sich von Trainer Andreas Patz. Der designierte Absteiger teilt heute mit, dass sich die Wege eigentlich erst am Saisonende trennen sollten, Patz aber darum gebeten habe, den Verein mit sofortiger Wirkung verlassen zu dürfen. „Als Cheftrainer trage ich eine große Verantwortung für die Entwicklung und deswegen ist es meiner Meinung nach eine konsequente und gemeinsam gefällte Entscheidung. Dennoch bin ich auch stolz auf positive Entwicklungen wie zum Beispiel die feste Integration einiger Nachwuchstalente“, so der 41-Jährige.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir möchten in der 3. Liga einen Neuanfang und wollen deswegen die anstehenden Herausforderungen mit neuen Impulsen und einem neuen Profil im Trainerteam starten“, wird Geschäftsführer Sport Achim Beierlorzer in der Pressemitteilung zitiert. Der Jahn steht bereits als Absteiger in die 3. Liga fest. Erst im Oktober hatte Patz, der zuvor als Co-Trainer der Oberpfälzer gearbeitet hatte, das Amt des Cheftrainers von Joe Enochs übernommen. Schon zu diesem Zeitpunkt war der Jahn abgeschlagenes Schlusslicht.