Wer überträgt PSG vs. Arsenal live im TV & Stream?

Das erste Finalticket ist gelöst, Inter Mailand steht nach zwei fulminanten Partien gegen den FC Barcelona als erstes Team fest, das in München um den Titel in der Königsklasse am 31. Mai (21 Uhr) kämpfen wird. Am heutigen Mittwoch, 21 Uhr, duellieren sich Paris St. Germain und der FC Arsenal im Parc des Princes um das zweite Ticket. Das Hinspiel konnten die Gastgeber aus Paris vor einer Woche in London durchaus verdient mit 1:0 für sich entscheiden.

Die Franzosen stehen in der Liga bereits seit mehrere Wochen als Meister fest und können ihren Stars daher in der Ligue 1 die benötigte Pause verschaffen, sodass Trainer Luis Enrique aus dem Vollen schöpfen kann. Voraussichtlich wird er im Vergleich zum Hinspiel keine Veränderung vornehmen. Anders sieht es da bei Mikel Arteta aus. Der Spanier ließ am Wochenende gegen den AFC Bournemouth die volle Kapelle auflaufen, dennoch verloren die Gunners mit 1:2. Gegenüber dem Hinspiel wird voraussichtlich Ben White (27) für Jurrien Timber (23) beginnen, außerdem dürfte Thomas Partey (31) für Leandro Trossard (30) spielen, wodurch Mikel Merino (28) in den Mittelsturm rücken würde.

Wer überträgt das Spiel?

Es ist alles angerichtet für eine Partie zwischen zwei Topteams auf höchstem Niveau. Wer das Spiel zwischen PSG und dem FC Arsenal sehen möchte, benötigt dafür ‚DAZN‘. Der Streaming-Anbieter beginnt seine Übertragung um 20:30 Uhr, ab dann wird Moderatorin Laura Wontorra aus dem Prinzenpark durch das Programm leiten. Um 21 Uhr löst ihn dann mit dem Anpfiff Kommentator Jan Platte ab, als Experte fungiert Michael Ballack.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

