Bayer 04: Kommt ein fünffacher Champions League-Sieger?

Die Sportliche Leitung von Bayer Leverkusen um Geschäftsführer Simon Rolfes befindet sich in einer komfortablen Position. Einen Ausverkauf wird es beim neuen Deutschen Meister nicht geben, maximal punktuelle Veränderungen in einem Kader, der vor Qualität nur so strotzt. In dieser Hinsicht richtet sich das Augenmerk vor allem auf die Defensive.

Unter der Anzeige geht's weiter

Da der aktuell heißeste Verkaufskandidat Jonathan Tah (28) in diesem Mannschaftsteil spielt, zielen aufkommende Transfergerüchte derzeit vornehmlich auf Innenverteidiger. Die zuletzt gehandelten Rafa Marín (21) und Riccardo Calafiori (21) fallen unter die Kategorie jung und entwicklungsfähig. Ein anderer Ansatz wäre die Verpflichtung eines Routiniers wie Nacho Fernández.

Lese-Tipp

Krach zwischen Klopp & Salah | Bayern-Verschwörung gegen Ancelotti

Wie im spanischen Radio bei ‚Cadena COPE‘ zu vernehmen ist, zeigt Bayer 04 Interesse an einer Verpflichtung des 34-jährigen Titelhamsters von Real Madrid. Nachos Vertrag bei den Königlichen läuft aus, seinen Abschied soll der Kapitän klubintern schon kommuniziert haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Haken bei Nacho

Problem für Leverkusen: Laut dem ‚COPE‘-Bericht bevorzugt Nacho im Sommer den Sprung ins nicht-europäische Ausland. Sollten die Bayer-Bosse also einen Vorstoß beim fünffachen Champions League-Sieger wagen, werden sie starke Argumente brauchen.