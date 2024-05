EM-Kader: Beier mit dabei – Bayer-Star nicht nominiert

Am heutigen Donnerstag um 13 Uhr verkündet Julian Nagelsmann seinen Kader für die diesjährige Heim-EM. Zahlreiche Nominierungen sind in den vergangenen Tagen bereits über diverse Medien durchgesickert. Nun gibt es Klarheit in Bezug auf ein weiteres Duo.

Maximilian Beier (21) hat es offenbar in das Aufgebot geschafft. Der Mittelstürmer der TSG Hoffenheim wird laut der ‚Bild‘ von Nagelsmann in den Kader berufen. Der Senkrechtstarter spielt eine famose Bundesligasaison (19 Scorerpunkte) und wurde bereits für die vergangenen Freundschaftsspiele gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) nominiert.

Anders sieht es bei Jonas Hofmann (31) aus. Nach Informationen der ‚Bild‘ zieht der Offensivspieler in Diensten von Bayer Leverkusen den Kürzeren und wird keinen Kaderplatz bekommen. Die Entscheidung hatte sich bereits abgezeichnet: Nach einer starken Hinrunde für den deutschen Meister läuft Hofmann seit Monaten seiner Form hinterher. Bei den jüngsten Testspielen des DFB war er auch schon nicht mehr dabei.