Barça: Xavi will de Jong & Roberto halten

Xavi Hernández will auch in der kommenden Saison mit Ballverteiler Frenkie de Jong (26) beim FC Barcelona zusammenarbeiten. „Für mich ist de Jong ein Schlüsselspieler. Es hat sich nichts geändert, er ist extrem wichtig für mich“, so die klaren Worte des Übungsleiters auf der heutigen Pressekonferenz. Erst vor wenigen Tagen hatte Xavi verlauten lassen, dass er selbst den Blaugrana nun doch bis mindestens 2025 als Chefcoach erhalten bleibt.

Geht es nach der Barça-Legende, soll sich einer seiner Routiniers genauso entscheiden: „Ich möchte, dass Sergi Roberto (32) bleibt und einen neuen Vertrag unterschreibt. Jetzt liegt es an ihm.“ Angesprochener Mittelfeldspieler ist, wie Xavis Worte schon durchblicken lassen, nur noch bis zum Saisonende gebunden.