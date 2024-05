Barça & Lewandowski: Das Problem mit dem Geld

Die Zeit von Robert Lewandowski beim FC Barcelona könnte im Sommer abrupt enden. Immer wieder gerät der polnische Torjäger in die Kritik. In der laufenden Saison erzielte Lewandowski bislang nur 17 Tore in 31 Ligaspielen. Für die Ansprüche des 35-Jährigen und vor allem auch für die Ansprüche der Katalanen zu wenig.

Dass sich das Gehalt des 148-fachen Nationalspielers im dritten Vertragsjahr auf über 30 Millionen Euro brutto pro Saison erhöhen soll, bringt die Verantwortlichen der Blaugrana weiterhin zum Grübeln. Wie die ‚Sport‘ berichtet, steht weiterhin zur Debatte, die Liaison mit Lewandowski vorzeitig zu beenden. Sein Vertrag in Barcelona ist noch bis 2026 gültig und könnte sich sogar noch verlängern, wenn er in der kommenden Spielzeit in 55 Prozent der Partien mindestens 45 Minuten zum Einsatz kommt.

Gespräche nach der Saison

Eine Entscheidung vertagte Trainer Xavi zuletzt auf einen späteren Zeitpunkt. Angesprochen auf die Situation mit dem Stürmer sagte er auf einer Pressekonferenz: „Über die Zukunft entscheiden wir, wenn die Saison zu Ende ist.“ Alles andere als ein Treuebekenntnis zu seinem besten Torschützen, der zugegebenermaßen leistungstechnisch trotzdem noch Luft nach oben hat.

Gleichzeitig betonte Lewandowski immer wieder, dass er in Barcelona bleiben wird und verwies dabei auf sein weiterhin gültiges Arbeitspapier. Sportdirektor Deco und Xavi wollen in der Offensive allerdings Veränderung bewirken und am Kader basteln. Auch ein Grund dafür, dass es sogar Gerüchte um Transfers von Youngster Vitor Roque (19), Mega-Talent Lamine Yamal (16) oder Leistungsträger Raphinha (27) gibt.

Nach dem letzten Spiel der Saison soll Star-Agent Pini Zahavi zum Gespräch mit Barça erscheinen. Die Parteien scheinen derzeit noch unterschiedliche Zukunftsplanungen zu verfolgen. Vereine aus Saudi Arabien sollen zwar Interesse an Lewandowski signalisiert haben, der wiederum habe aber noch keinen Gedanken daran verschwendet, den europäischen Spitzenfußball zu verlassen. Es bleibt abzuwarten, wie die Situation gelöst wird.