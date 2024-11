Keine Perspektive: Obuz vor Köln-Abflug?

Marvin Obuz könnte den 1. FC Köln im Winter einmal mehr in Richtung dritter Liga verlassen. Die ‚WAZ‘ bestätigt Berichte, wonach Rot-Weiss Essen Interesse an einer Rückholaktion des Angreifers hat. Der 22-Jährige verbrachte die vergangene Saison beim Ruhrpottklub auf Leihbasis und war mit acht Treffern sowie 17 Vorlagen in 40 Pflichtspielen Leistungsträger.

In Köln kommt das Eigengewächs dagegen kaum zum Zug. Magere 30 Zweitligaminuten und eine einzige Pokalminute hat Obuz für die Effzeh-Profis in dieser Saison abgespult. Beim Drittligisten ist die Hoffnung groß, dass Köln nach Ablauf der Transfersperre im Winter in der Offensive personell nachlegt und Obuz somit auf den Markt kommt. Vertraglich gebunden ist der Rechtsfuß ohnehin nur noch bis zum Saisonende. Für den FC also die letzte Gelegenheit auf einen Transfererlös.