Köln: Neue Flügelpower aus der Schweiz?

Der 1. FC Köln ist mit ordentlichem Schwung aus den Startlöchern für die Kaderplanung gekommen und macht auf dem Transfermarkt Nägel mit Köpfen. Mit Mittelstürmer Ragnar Ache (26) und Mittelfeldspieler Ísak Jóhannesson haben die Geißböcke zwei neue Eckpfeiler verpflichtet. Darüber hinaus liegt der FC aussichtsreich bei Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny (28) im Rennen. Nun hat der Aufsteiger das nächste Ziel im Blick.

Wie der Kölner ‚Express‘ berichtet, befassen sich die Domstädter mit Joël Monteiro vom Schweizer Klub BSC Young Boys. Der 25-jährige Flügelspieler kann beide offensiven Außenbahnen bekleiden und war mit sieben Treffern in 27 Ligaspielen drittbester Torschütze beim Tabellendritten in der abgelaufenen Saison. Und das, obwohl der Rechtsfuß seit März aufgrund eines Bänderrisses im Sprunggelenk die restlichen Saisonspiele verpasste.

Was den Kölnern bei ihren Transferbemühungen entgegenkommt: Bei Monteiro bricht in Kürze das letzte Vertragsjahr an. Der ‚Express‘ rechnet damit, dass rund zwei bis drei Millionen Euro Ablöse für den fünffachen Schweizer Nationalspieler fällig werden. Vom Grundprofil her passt Monteiro jedenfalls perfekt in das von Trainer Lukas Kwasniok präferierte 3-4-3-System.