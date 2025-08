Thielmann verlängert in Köln

Der 1. FC Köln kann weiter auf die Dienste von Jan Thielmann setzen. Wie die Domstädter offiziell bestätigen, hat der 23-jährige Rechtsaußen einen neuen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Der bisherige Kontrakt wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.

„Jan strahlt in unseren Augen vieles von dem aus, wie wir uns den 1. FC Köln in Zukunft vorstellen: Er hat eine hohe Identifikation mit der Aufgabe, eine große Mentalität und den täglichen Willen, sich weiterzuentwickeln. Wir freuen uns sehr, dass Jan diesen Weg mit uns mitgehen möchte und aktiv dazu beitragen will, den FC in der Bundesliga zu stabilisieren“, so Sportdirektor Thomas Kessler.