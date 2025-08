Paqarada-Abgang möglich: Transfer-Doppelschlag für Köln?

Auf der linken Defensivseite könnte es beim 1. FC Köln in diesem Sommer noch zu Veränderungen kommen. Wie der ‚Geissblog‘ berichtet, ist ein Abgang von Leart Paqarada weiterhin im Bereich des Möglichen. Der Aufsteiger stehe einem Verkauf offen gegenüber, wenn der Linksverteidiger mit dem Wechselwunsch an die Verantwortlichen herantreten sollte. An dem 30-Jährigen, dessen Vertrag in der Domstadt nur noch bis zum kommenden Sommer läuft, zeigt vor allem der von Ex-Köln-Coach Gerhard Struber trainierte englische Zweitligist Bristol City Interesse.

Als mögliche Nachfolger hat der FC zwei Kandidaten fest im Blick. Die Geißböcke verhandeln dem Bericht zufolge weiter mit Galatasaray über einen Transfer von Derrick Köhn (26), eine Einigung sei derzeit aber nicht in Sicht. Der Ablöseforderung des türkischen Topklubs von fünf Millionen Euro wollen die Kölner nicht nachkommen. Ebenso auf dem Zettel stehe weiterhin Kristoffer Lund (23) vom FC Palermo. Allerdings gestalten sich auch hier die Verhandlungen schwierig – zuletzt wurde berichtet, Sportdirektor Thomas Kessler habe die Verhandlungen mit dem Serie B-Klub abgebrochen. Laut dem ‚Geissblog‘ ist der Transfer jedoch noch nicht vom Tisch. Bei einem Abgang von Paqarada sei sogar die Verpflichtung beider Kandidaten nicht ausgeschlossen.