Liverpool verlängert mit Jones

Der FC Liverpool hat den bis 2025 datierten Vertrag mit Curtis Jones noch einmal verlängert. Über die neue Laufzeit des Kontrakts machen die Reds keine Angaben. Jones spielt bereits seit seiner Jugend beim Klub von der Anfield Road.

In dieser Saison stehen für den 21-jährigen Mittelfeldspieler sieben Pflichtspieleinsätze zu Buche, im Herbst fehlte Jones lange Zeit verletzt. „Ich habe den Verein mein ganzes Leben lang unterstützt, also ja, ich bin begeistert und kann es kaum erwarten, zu sehen, was die Zukunft bringt“, äußert sich Jones.